Milton Mendes: «Tivemos um penálti a nosso favor...»

Apesar da derrota (1-0) em Guimarães, Milton Mendes elogiou a exibição da sua equipa.





"Na primeira parte tivemos as melhores oportunidades, uma clara na frente da baliza. Provocámos a posse de bola, procurámos os espaços, fomos para cima do adversário e mostrámos força para ganhar. Falhámos o golo no final do primeiro tempo e depois sofremos no arranque do segundo. Tivemos um penálti a nosso favor, ainda não entendi porque não foi sancionado. É penálti, o contacto impediu o nosso jogador de prosseguir...", avaliou o técnico do Marítimo.Em todo o caso, Milton Mendes salienta ainda a resposta psicológica dos jogadores à eliminação da Taça: "A nossa equipa mostrou caráter, personalidade. Tenho de dar os parabéns aos meus jogadores por terem dado a volta!"