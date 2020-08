Moisés Mosquera assina contrato até 2024 com o Marítimo

O Marítimo anunciou esta sexta-feira, em comunicado emitido no seu site oficial, a continuidade do jovem defesa colombiano Moisés Mosquera, com o qual assinou vínculo até 2024.





"Sinto-me muito feliz por ter assinado contrato e estar a trabalhar com a equipa principal. Quero agradecer a todos os meus companheiros de equipa e ao presidente, pelo voto de confiança que me deu, e espero ajudar o grupo de trabalho", disse o defesa colombiano, de 19 anos, que chegou ao Marítimo em janeiro.Moisés Mosquera promete ainda empenho. "O meu objetivo é dar tudo o que tenho em campo pelo Marítimo, como tenho feito até agora, e estar sempre disponível para quando o treinador precisar apostar em mim", concluiu.