Moreno ainda condicionado

Moreno, que foi substituído ao intervalo no jogo frente ao FC Porto, sofreu uma mialgia na coxa esquerda e, por isso, acabou por ficar de fora do confronto com a formação de Barcelos.

O futebolista fez ontem treino condicionado no relvado de Santo António, numa sessão em que os titulares se limitaram a fazer trabalho de ginásio, enquanto os restantes trabalharam normalmente no relvado. O plantel verde-rubro cumpre hoje duas sessões de trabalho, ambas no complexo desportivo.