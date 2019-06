Multas para Petit e jogadores do Marítimo por forçarem amarelos antes do jogo com o Benfica

Esta foi uma das principais polémicas do final de temporada e são agora conhecidas as consequências. Joel e Edgar Costa eram dois dos jogadores que estavam em risco de exclusão para o jogo com o Benfica e demoraram no momento da saída de campo, na partida com o Feirense, tendo o árbitro mostrado o cartão amarelo a ambos os atletas.Por sua vez, Petit, na conferência de imprensa após a partida, admitiu que os amarelos tinham mesmo sido forçados a pensar no jogo contra o Benfica.Essas declarações valeram uma multa de 1.430 euros ao técnico do Marítimo, enquanto ambos jogadores foram punidos com uma sanção de 1.785 euros. Por sua vez, a SAD do Marítimo foi ilibada deste processo.