Nanú: «Demos uma grande resposta frente ao Benfica»

Nanú, com duas assistências, foi um dos homens do jogo na vitória (2-0) do Marítimo sobre o Benfica e no final revelou toda a sua satisfação.





"É uma grande felicidade. A vitória era o mais importante pois temos trabalhado bem. Vínhamos de um difícil frente ao Portimonense, mas demos uma grande resposta frente ao Benfica. Acredito que agora as coisas vão correr bem", afirmou o jogador, à Sport TV, onde ainda se revelou confiante na manutenção: "Para isso temos de ganhar os jogos todos. Agora vamos felizes para casa e começar a pensar no próximo encontro".Questionado sobre a sua exibição, o atacante optou por valorizar o coletivo. "Tenho de destacar todo o grupo. Em relação a mim acredito que tenho de dar a vida enquanto a tenho. Quando acreditamos e trabalhamos as coisas acontecem", frisou.