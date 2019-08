Nanú renova por duas épocas

O lateral-direito Nanú renovou o seu contrato com o Marítimo por mais duas épocas. Depois de Zainadine, que esta semana prolongou o seu vínculo, os madeirenses seguram outro habitual titular.





"Estou mesmo muito feliz, porque foi no Marítimo que cheguei à 1.ª Liga, tenho sido bem tratado desde que vim para cá e sinto-me verdadeiramente em casa", salientou Nanú ao site do Marítimo.Entretanto, os madeirenses reforçaram-se com o médio-ofensivo chinês Liangming Lin, que passou pela formação do Real Madrid e vai jogar inicialmente nas equipas B e sub-23 do clube.