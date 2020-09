Nelo Vingada elogia Ali Alipour, reforço do Marítimo

Nelo Vingada é um conhecedor do futebol iraniano e, apesar de não ter treinado Ali Alipour, tece rasgados elogios ao futuro jogador do Marítimo. “É um avançado móvel, não é um ponta-de-lança fixo. Tanto flete para a direita como da esquerda para o centro. É muito bom no um para um, rápido, criativo e bom finalizador”, revela o experiente técnico português. “Será importante a adaptação do jogador, que provém de uma cultura diferente”, alerta.

O guarda-redes Amir poderá ajudar pois já está no futebol português há três épocas. A chegada do goleador à Madeira não tem data definida, estando a aguardar a resolução de um problema burocrático.

Entretanto, o plantel só volta aos treinos na terça-feira, às 17 horas, em Santo António. O técnico Lito Vidigal deve anunciar a dispensa de algum jogador após a análise dos jogos de preparação.