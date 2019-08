Nequecaur: «Esta camisola é linda e não vejo a hora de jogar com ela»

Luciano Nequecaur foi esta quinta-feira oficializado como reforço do Marítimo tal como Record havia adiantado e ficou encantado, desde logo, com... a camisola. "Esta camisola é linda e não vejo a hora de jogar com ela. Isto é tudo um sonho para mim e estou muito feliz com esta nova etapa na minha carreira", reiterou o jogador que a formação da Madeira contratou aos mexicanos do Venados.





"Considero-me um jogador que gosta de, principalmente, trabalhar e ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos, ou seja, vencer os jogos com os meus golos, mas também auxiliar nos aspetos defensivos", vincou o avançado argentino de 27 anos na apresentação pelos insulares.