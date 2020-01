Nequecaur sai para o Danubio

O avançado argentino Luciano Nequecaur está a finalizar a rescisão com o Marítimo e vai para o Danubio, do Uruguai. O jogador não se conseguiu impor nos madeirense, sendo utilizado apenas em seis jogos e sem conseguir marcar qualquer golo. A última contratação dos insulares no começo da temporada deixou de treinar sob as ordens de José Gomes na terça-feira, conforme Record noticiou, e está assim de saída de Portugal.