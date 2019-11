Nuno Manta alvo de contestação

Nuno Manta foi alvo de muita contestação dos adeptos do Marítimo e até viu lenços brancos, mas entende que o seu trabalho deve ter continuidade. "É um momento que ninguém gosta, os adeptos também querem ganhar e temos de os respeitar. Mas claro que sinto condições para continuar", disse, embora ressalvando: "O meu futuro? São questões internas. Vou falar com o presidente em particular para vermos qual é a melhor solução para todos." Sobre a ausência de Zainadine, Manta foi claro. "Foi por opção técnica. Decidimos não o trazer e é continuar a trabalhar com os que querem", disse à Sport TV, antes de justificar a contestada substituição de Maeda com uma lesão do japonês. Bambock também saiu queixoso e em lágrimas, mas soube-se no final que a pancada não é impeditiva de se estrear pelos Camarões.