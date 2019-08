Nuno Manta ambiciona vitória do Marítimo diante de Sporting com "orgulho ferido"

O treinador do Marítimo, Nuno Manta, disse hoje que espera uma boa partida e uma vitória frente a um Sporting com o "orgulho ferido", no domingo, para a primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol.Na perspetiva de um adversário a procurar reagir à derrota pesada (5-0) sofrida na Supertaça, com o rival Benfica, o técnico salientou que o pensamento, ainda assim, está apenas no Marítimo."Não me preocupa o Sporting, mas sim o Marítimo. Cada um sabe de si e o Sporting, neste momento, tem que ter cuidado com o que vai fazer ao longo do campeonato. Penso que o Sporting vai estar com o seu orgulho ferido, a querer dar uma resposta rápida", afirmou, no programa 'Marítimo na TSF'.A estreia dos madeirenses no campeonato acontece em casa e, mesmo sabendo das dificuldades esperadas, o objetivo passa por dar seguimento ao trabalho da pré-temporada e vencer o Sporting."O primeiro jogo da época em nossa casa, contra um adversário forte, que luta pelo título. Temos a nossa maneira de estar, a ideia que queremos para o Marítimo este ano a jogar em nossa casa. Acho que vai ser um bom jogo e o Marítimo vai fazer tudo para conseguir a vitória contra o Sporting", comentou.O apoio dos adeptos é visto como fundamental, por isso, Nuno Manta quer o 'Caldeirão' dos Barreiros a "ferver", com a massa associativa a ajudar "nos melhores e nos piores momentos", sem esquecer a responsabilidade da equipa técnica e dos jogadores.Com a I Liga prestes a começar, os dois primeiros meses são vistos como fundamentais para o desenrolar da prova, com ambição de entrar forte para "não deixar para o fim o que pode ser feito de início"."Vejo um campeonato extremamente competitivo. Não vai ser fácil conseguir pontos, tanto fora como em casa. Um pormenor vai ditar muitas vezes o resultado e temos de estar preparados para isso", revelou o técnico.Após uma pré-época positiva, com "compromisso e empenho" por parte dos jogadores, a ideia é de continuar a crescer e de ter a ambição de "ganhar todos os jogos", respeitando os adversários e estando preparado para as adversidades.Nuno Manta corroborou a intenção de "jogar bonito", embora tenha lembrado que tanto o futebol como os treinadores "vivem de resultados", o que faz com que ganhar seja "fundamental".O Marítimo recebe o Sporting no domingo, com o apito inicial marcado para as 18:30.