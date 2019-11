Nuno Manta de saída do Marítimo

Nuno Manta está de saída do comando técnico do Marítimo. O treinador esteve reunido esta segunda-feira com Carlos Pereira no complexo desportivo do clube, em Santo António, e, à saída, o líder maritimista confirmou a Record que o afastamento de Manta está praticamente certo. Segundo apurámos, poderá ser anunciado ainda esta segunda-feira.





Nuno Manta, recorde-se, chegou ao Marítimo este verão, mas a equipa venceu apenas três dos 15 jogos oficiais disputados. Este domingo, os insulares empataram em casa com o Portimonense e o treinador, de 41 anos, foi alvo da contestação dos adeptos no final.