Nuno Manta: «Demos a primeira parte de avanço ao Tondela»

Nuno Manta, treinador do Marítimo, lamentou a derrota deste domingo frente ao Tondela, admitindo que os beirões aproveitaram o pouco futebol dos insulares no primeiro tempo."Demos a primeira parte de avanço ao Tondela. Facilitámos o trabalho do Tondela em termos defensivos, fomos lentos na circulação de bola, não explorámos a linha defensiva deles. Numa transição, o Tondela acabou por fazer golo, através de um penálti, depois da situação que tivemos do Marcelinho, que mandou a bola por cima da trave. Ao intervalo, chamei a atenção para a nossa atitude e agressividade nos duelos individuais e de que devíamos ser mais diretos e objetivos no nosso jogo. Penso que fomos crescendo ao longo do jogo nesses aspetos.Voltámos a sofrer um golo, num processo defensivo no corredor central, em que não estávamos bem posicionados. Fomos atrás do prejuízo. Fizemos o 2-2 e podíamos ter feito o 3-2. Começámos a jogar com a agressividade ofensiva que pretendia para este jogo. Sofremos o terceiro golo, em mais um penálti, para mim, muito discutível o lance. Penso que é mais falta a nosso favor do que propriamente contra nós e, mesmo a acabar, podíamos ter feito o 3-3, que, mesmo assim, seria um mau resultado para nós."