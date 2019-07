Nuno Manta destaca importância do Marítimo começar a época a jogar em casa

O treinador do Marítimo, Nuno Manta, sublinhou este sábado a importância de a equipa começar a edição 2019/20 da Liga NOS em casa, diante do Sporting, em 11 de agosto.Em declarações à MarítimoTV, após o triunfo, por 2-0, sobre a equipa B, no primeiro jogo de pré-época, o novo técnico dos verde rubros falou do apoio fundamental que vai ser necessário em todos os encontros disputados nos Barreiros."Muito importante começar em casa, perante os nossos adeptos, no nosso estádio, e sentirmos o apoio, independentemente do adversário. Até lá, temos de trabalhar muito e contar com o apoio de todos para, em conjunto, tornar o Marítimo forte, para vencermos todos os adversários em casa", referiu.Sobre o primeiro teste, em que Marcelinho e Correa fizeram os golos da vitória, ficaram aspetos positivos do que a equipa apresentou dentro de campo, com a expectativa do desempenho crescer com o tempo."Foi um jogo extremamente competitivo. Gostei dos princípios que pedi à equipa para fazer, a estratégia que tínhamos para o jogo. Há que refletir nesta semana e começar a preparar a próxima, para que o rendimento dos nossos atletas aumente a sua capacidade física", comentou, lembrando que é "um dia de cada vez" para chegar forte ao arranque dos jogos oficiais.A partida colocou um ponto final à semana inicial de trabalhos, o que levou Nuno Manta a fazer um balanço do que tem visto da sua nova equipa."É evidente que começámos há pouco tempo a trabalhar no campo com bola, [os jogadores] a ouvirem as minhas ideias e os princípios que eu quero que a equipa tenha, mas estou agradado com o compromisso que os atletas têm tido, com o trabalho que têm desempenhado em campo", destacou.Já sobre a estreia oficial do Marítimo, marcada para 03 de agosto, na segunda fase da Taça da Liga, com uma deslocação ao vencedor do jogo Leixões-Cova da Piedade, o técnico alertou para a qualidade que os clubes da 2ª Liga estão a apresentar, esperando um adversário "motivado", para o qual os madeirenses têm de apresentar uma "estratégia adequada".