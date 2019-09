Nuno Manta e o empate em Braga: «Resultado justo»

Nuno Manta considerou que o empate com o Sp. Braga a 2 golos é "justo". "É muito fácil perceber qual a nossa estratégia para este jogo, que era dar a iniciativa ao Braga, mas raramente conseguimos sair e explorar bem as hipóteses de contra-ataques. Colocámo-nos em vantagem na sequência de um contra-ataque, num penálti, depois o Braga carregou pela direita e pela esquerda, fomos bloqueando algumas vezes com chutos para a frente sem nexo, mas num campeonato de pontos é importante ter a noção de que é fundamental não sofrer golos", referiu o treinador do Marítimo.





"Na segunda parte, o Braga entrou forte, criou-nos dificuldades, mudou de sistema para dois avançados, fez o empate, nós depois fizemos o 1-2, coloquei mais um central porque sabíamos que o Braga ia aumentar o seu jogo exterior com mais cruzamentos, mas o Edgar quase fez o 1-3, o que mataria o jogo. O Braga fez o 2-2 e, a partir daí, foi defender o resultado, levar daqui um ponto é sempre extremamente importante", continuou.Nuno Manta foi também questionado sobre a aposta em Abedzadeh: "Tenho quatro excelentes guarda-redes e mudei outros jogadores, ele está lá para defender".