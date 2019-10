Nuno Manta: «Estivemos focados no jogo, enquanto houve muita gente que não...»

O Marítimo empatou (1-1) na receção ao FC Porto, em jogo a contar para a 9.ª jornada da Liga NOS, numa partida que ficou marcada pelas várias críticas à equipa de arbitragem.No final do encontro Nuno Manta, treinador do conjunto madeirense, aproveitou para dar os parabéns à equipa maritimista, lamentando a falta de critério e posse de bola."O FC Porto é um adversário muito difícil pela sua capacidade individual e colectiva. Mas tenho de dar os parabéns à minha equipa em termos defensivos fomos competentes. Sabíamos que íamos ter poucas oportunidades e tínhamos de aproveitá-las e foi o que fizemos", afirmou, em declarações à Sport TV.O Marítimo teve a vencer até ao minuto 86, momento em que Pepe, defesa central dos azuis e brancos, fez a igualdade no marcador num lance em que os maritimistas pediram falta sobre o guarda-redes Abedzadeh.Nuno Manta não quis comentar o momento, deixando as análises "para os especialistas". "Sobre os lances do jogo deixo para os especialistas para fazer a analise corretamente e friamente. Sabíamos que o FC Porto ia empurrar-nos para baixo e tirar nos velocidade, faltou-nos ter mais bola e ter mais critério, mas há que dar os parabéns a minha equipa, estivemos focados estritamente no jogo, enquanto houve muita gente que não ficou focado no jogo", vincou."É um resultado positivo, mas estamos no nosso estádio e gostávamos de fazer a nossa fortaleza, conseguimos um ponto, obviamente que queiramos os três, mas não foi possível. Temos de manter o foco com o próximo jogo que é com o Vitoria de Guimarães", finalizou.