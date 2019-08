Nuno Manta: «Marítimo sentiu muito animicamente o 3-1»

O Marítimo perdeu este domingo pela primeira vez na Liga NOS em casa do Aves (3-1). Nuno Manta, apesar de tudo, gostou da personalidade dos seus jogadores, lamentando os erros defensivos cometidos."Nos primeiros minutos tentámos chegar perto da área contrária. Na primeira vez que o Aves vai à nossa baliza ganha um canto e sofremos um golo caricato.A equipa não perdeu a personalidade e estratégia. Assumimos o jogo, criámos situações com boas dinâmicas ofensivas e fomos empurrando o Aves para o seu reduto defensivo. O Aves procurou chegar à nossa baliza através de remates exteriores, conseguimos a igualdade e, na parte final, há o lance que dá o 2-1.Iniciámos a segunda parte com uma estratégia para discutirmos o jogo e logo a seguir sofremos outro golo, com um erro defensivo. O Aves fez o 3-1, ficou muito mais confortável no seu jogo e o Marítimo sentiu muito animicamente esse golo.Tentámos mudar, mas o Aves foi defendendo o resultado. Passou a jogar em bloco médio/baixo, batimento para a frente, onde tem jogadores rápidos que foram chegando perto da nossa baliza. Faltou-nos explorar mais os corredores para chegar mais perto da baliza do Aves e depois passámos a jogar mais com o coração.Opinião sobre o penálti? Deixo para vocês. Tenho a minha, fica para mim. Acredito que este ano vai haver muitos penáltis na Liga", disse.