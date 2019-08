Nuno Manta: «Não éramos os piores do Mundo e não passámos a ser os melhores»

Nuno Manta Santos considera que o Marítimo alcançou uma vitória importante em Paços de Ferreira (), assente no sacrifício e no controlo emocional. O treinador elogiou a sua equipa pelo comportamento da sua expulsão, respondendo ainda às críticas de Filipe Rocha sobre a arbitragem"Era importante ganharmos para conseguir dar continuidade ao nosso processo e acreditar no nosso trabalho. Foi um jogo de sacrifício, mas estávamos preparados para isso. Tivemos um controlo emocional muito bom e conseguimos controlar a pressão do Paços. A disponibilidade dos jogadores foi importante para conseguirmos sair com a vitória.Os jogadores assimilaram bem o processo depois da expulsão. Era importante termos a linha defensiva estável. A equipa correspondeu bem, tivemos uma boa capacidade de superação. Não éramos os piores do mundo, mas não passámos a ser os melhores. Somos o Marítimo e temos de estar sempre preparados para as adversidades.Respeito o comentário do Filipe [Rocha], mas, sobre a arbitragem, não vou falar. Já vamos na quarta jornada e é uma questão de verem os três outros jogos do Marítimo. Sobre o antijogo, cada um joga com as armas que tem e com aquelas que podem garantir pontos no final", disse, na conferência de imprensa de rescaldo ao jogo.