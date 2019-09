Nuno Manta: «Nunca atirámos a toalha ao chão»

Nuno Manta, treinador do Marítimo, elogiou sobejamente a atitude dos seus jogadores depois da, por 2-1, diante do Moreirense."O apoio do público é sempre fundamental e, quando os atletas sentem o apoio positivo, dá mais força psicológica, que se traduz na parte física e anímica. Faltavam 10 minutos para o jogo terminar e foi muito importante essa força que veio da bancada. Agradeço os adeptos do Marítimo pelo apoio à equipa.""[O Moreirense] viu que estávamos a fazer uma boa circulação, com uma primeira fase de construção agradável, em que subimos os nossos médios interiores e com os extremos largos. A equipa do Moreirense baixou e ficou na expectativa para sair em transições. Faltou a entrada no último terço, a definição. São aspetos que temos de trabalhar e a equipa tem de crescer nesse processo de jogo se queremos jogar em ataque continuado. Temos de estar sempre equilibrados para não levar transições do nosso adversário.""Quero realçar a capacidade de trabalho que a equipa teve, o acreditar que era possível chegar ao golo da igualdade e, depois o da vitória. Temos de enaltecer a forma como o Marítimo, até ao fim, nunca atirou a toalha ao chão. Os jogadores levantaram a cabeça e foram à procura da vitória. Isso era o mais importante. Ter empenho, atitude, que, acima de tudo, é o que eu peço aos jogadores. Isto indica-nos que o caminho que estamos a fazer vai ter o seu sucesso e vem-nos garantir que o trabalho dá os seus frutos".