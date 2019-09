Nuno Manta prevê jogo "competitivo" frente a Belenenses SAD "motivado"

O treinador do Marítimo, Nuno Manta, afirmou esta sexta que espera ver um Belenenses SAD "motivado" com a mudança de treinador, num jogo "competitivo" no domingo, às 16 horas, para a quinta jornada da Liga NOS.Com a paragem do campeonato devido aos compromissos das seleções, houve duas semanas de trabalho, que serviram para "reforçar as coisas positivas e corrigir alguns erros", além de trabalhar nas estratégias e melhorar os índices físicos, esperando estar na melhor forma possível."Prevemos estar em ótimas condições para a realização de um jogo que vai ser extremamente competitivo. O nosso adversário vem motivado. Mudou de treinador e os atletas querem sempre mostrar novas coisas ao novo treinador", perspetivou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão do encontro nos Barreiros.Nuno Manta conhece o, sucessor de Silas, pois trabalhou com ele no Feirense na época 2010/11."Sei que o Pedro vai tentar implementar novas ideias e novas dinâmicas na sua equipa e nós temos de estar preparados para isso, apesar de, em termos estratégicos, não conhecemos bem este novo Belenenses, mas preparámo-nos para as adversidades", comentou, embora tenha reforçado que está mais preocupado com a ideia de jogo do Marítimo, na procura de "dominar" a partida.Além de não ter vencido na Liga NOS, a formação 'azul' também ainda não marcou, mas Nuno Manta pretende evitar "falsas expectativas" e pretende ver a sua equipa de forma "séria, humilde e competente" ao longo dos 90 minutos.Na conferência de imprensa, o técnico foi questionado em relação aos adeptos, já que alguns não gostaram das suas palavras, quando mostrou desagrado com a falta de apoio no último jogo em casa, no qual o Marítimo perdeu com o Tondela (3-2)."No primeiro jogo oficial nos Barreiros, disse que estávamos na nossa casa, com a nossa família. É evidente que as famílias se chateiam muitas vezes. Entendo perfeitamente o desagrado dos adeptos, mas não era minha intenção ferir o orgulho ou a maneira como o adepto se manifesta. O importante é darmos todos a nossa energia, para que o Marítimo saia amanhã [domingo] vencedor", respondeu.O Marítimo, 12.º classificado, com quatro pontos, recebe o Belenenses SAD, 17.º e penúltimo, com dois, no domingo, com o apito inicial marcado para as 16 horas.