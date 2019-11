Nuno Manta Santos: «Foi um dos melhores jogos do Marítimo em casa esta época»

Nuno Manta Santos, treinador do Marítimo, apreciou a entrega dos seus jogadores, assim como o futebol praticado, no empate a uma bola, em casa, com o Portimonense.





"Penso que foi um dos melhores jogos do Marítimo em casa esta época. Tivemos atitude, estivemos organizados e jogámos para conseguir os três pontos. O primeiro remate que o Portimonense faz à nossa baliza na partida dá golo. Até esse momento, tivemos várias situações em que poderíamos ter feito golo. Na segunda parte, entrámos novamente bem. Aumentámos a intensidade de cruzamentos e coloquei mais jogadores na frente de ataque. Fizemos o golo da igualdade e continuámos a acreditar e a trabalhar para conseguir o segundo golo, que nos daria a vitória. O Portimonense limitou-se a defender o resultado e acaba por ser um jogo muito ingrato para o Marítimo, que trabalhou muito e os atletas estão de parabéns pela atitude, compromisso e dedicação que tiveram no jogo. Pena em não conseguir a vitória e os três pontos", disse no final do encontro.