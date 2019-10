Nuno Manta Santos: «Um ponto não é mau»

O Marítimo somou o quarto encontro consecutivo sem vencer, ao empatar a zeros diante do V. Setúbal , numa partida na qual, no entender de Nuno Manta Santos, a formação por si orientada falhou no último passe e também na hora de decidir e atirar à baliza contrária."Não foi um jogo com muitos remates à baliza. Controlámos o jogo na primeira parte. Na segunda, entrámos bem. Houve uma altura em que o Vitória cresceu e demos espaços ao adversário. Conseguimos recuperar a bola várias vezes, mas faltou-nos acerto no último passe e no momento da decisão.Temos de trabalhar e melhorar no dia-a-dia.O Marítimo tem jogadores com qualidade. Pelágio é um jovem com muita qualidade. Tem vindo a trabalhar connosco e a jogar nos sub-23. Decidimos apostar nele hoje. Tem a capacidade de pensar o jogo. O Luciano Nequecaur é forte no jogo aéreo e é mais uma referência na área. Deu-nos um jogo diferente e cumpriu com a missão que lhe estava destinada.Era importante somar os três pontos, mas um ponto não é mau. Tendo em conta as dificuldades que estamos a passar, foi importante manter a baliza a zero.A contestação é normal quando os resultados não aparecem. Se nós não gostamos, os adeptos muito mais. Quem não lida com a pressão não pode estar nesta profissão."