Oficial: Nuno Manta é o novo treinador do Marítimo

O Marítimo confirmou em comunicado que Nuno Manta é o novo treinador da equipa. A conferência de imprensa de apresentação de apresentação está agendada para as 16h30, no Complexo Desportivo do Marítimo, em Santo António.O clube insular não adiantou pormenores do acordo com Nuno Manta, nomeadamente a duração do contrato.Nuno Manta Santos tem 40 anos e passou toda a carreira no Feirense, tendo começado na época 2010/11 nas camadas jovens.Em 2016/17, passou a ser adjunto de José Mota até que uma derrota, curiosamente diante do Marítimo (2-0), ditou a saída de Mota e a promoção de Nuno a treinador principal, que levou o Feirense a terminar a I Liga no oitavo lugar, com 48 pontos, trajeto que lhe valeu o prémio de treinador revelação.Na temporada 2017/18, conseguiu manter a formação de Santa Maria da Feira no principal escalão, ao ficar na 16.ª posição, com 31 pontos.A passagem de Nuno Manta Santos no Feirense chegou ao fim na 20.ª jornada da última época, 2018/19, quando perdeu com o Boavista, por 2-0