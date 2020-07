Operação relâmpago levou José Gomes para o Almería

O agente de José Gomes, Pedro Serpa Pinto, confirma que a transferência do técnico para o Almería foi uma verdadeira operação relâmpago. Gomes é uma preferência antiga de Turki Al-Sheikh, o saudita que é dono do emblema espanhol e que já tentara a sua contratação por duas vezes no passado. Desta vez, o técnico "não pôde recusar" e fechou o ciclo nos madeirenses -- com quem tinha mais um ano de contrato -- sendo estes devidamente ressarcidos.





O contrato com o Almería é válido por 2 anos e José Gomes, que se faz acompanhar de dois adjuntos, vai procurar de imediato vencer o playoff de acesso à 1.ª Liga espanhola.