Paulo Autuori: «Aquele Marítimo estava à frente do seu tempo»

Paulo Autuori foi o convidado de honra do adepto e escritor Vítor Sousa, um conhecido sócio do Marítimo que tem apresentado um conjunto de entrevistas a personalidades do emblema madeirense, no ciclo denominado "Uma Volta ao Caldeirão". O actual treinador do Botafogo, agora com 63 anos, recordou as duas primeiras qualificações da história do clube para a Taça UEFA, nos anos de ouro de 1990, enaltecendo a filosofia atacante e o bom futebol que já defendia, com uma disposição tática muito atual nos dias que correm.





"Hoje, o futebol exige praticamente que as grandes equipas saiam a jogar desde o seu guarda-redes. Entretanto, as regras mudaram e estes utilizam também mais os pés, mas já naquela altura o Marítimo saía a jogar desde trás. Com trabalho intersetorial e uma grande interação entre os jogadores. Não era circunstancial ou casual, tem a ver com o seu entendimento e a ideia do jogo coletivo. E hoje, quando se fala em jogar ofensivamente, recordo que aquela equipa se propunha a jogar sempre assim. Naquele momento, aquela equipa estava à frente do seu tempo em relação a algumas ideias", salientou o técnico na rubrica publicada na rede social Facebook, onde lembrou os 56 golos que o primeiro Marítimo "europeu" marcou no campeonato, onde foi um dos melhores ataques da prova.No fundo, o grande trabalho do treinador "é fazer com que os jogadores acreditem nas suas ideias", ressalvou, assinalando a forma como o seu grupo soube interpretá-lo. "Acreditaram nas ideias de jogo e também na pessoa, como homem, dando coerência ao meu discurso".O técnico brasileiro nunca se vai esquecer do grupo de trabalho que dirigiu nessas épocas. "Esse grupo está na minha mente, na minha alma e no meu coração. Há vários momentos, ilustrados por fotografias, da comunhão que existia naquela equipa. Tínhamos um ambiente extraordinário, que se traduzia dentro de campo. Estávamos ali a disfrutar e a jogar para os adeptos e queríamos que eles saíssem felizes. Esse ambiente e a atmosfera criada entre jogadores e adeptos no nosso ‘caldeirão’ eram fantásticos. A equipa tinha alegria em jogar futebol. E não é fácil encontrar uma equipa com aquele ambiente no seu interior", frisou, confessando depois: "Temos o objetivo de nos voltarmos a juntar na Madeira, num momento mais oportuno".Na memória de muitos ficou a eliminatória da Taça UEFA contra a poderosa Juventus, em 1994/95, uma equipa que na altura tinha o "Bola de Ouro" Roberto Baggio, além de Paulo Sousa, Vialli ou Ravanelli, este o homem que decidiu os dois jogos. "Na Madeira fizemos uma belíssima exibição e mandámos uma bola à barra pelo Vado, antes do Ravanelli marcar, a passe do Baggio. Não nos esquecemos que o melhor em campo foi o guarda-redes Peruzzi. A nossa equipa não temeu o adversário e na segunda mão teve outra prestação qualificada, que nos deixou orgulhosos", recorda Autuori, notando: "A própria imprensa portuguesa e italiana reconheceu a qualidade, a ousadia e a coragem do Marítimo, que complicou a vida à Juventus".Nesta conversa com Vítor Sousa, Paulo Autuori mostrou-se ainda favorável à ideia de homenagear o icónico adepto que durante anos apoiou o Marítimo, nos Barreiros, com o seu tradicional guarda-chuva verde e vermelho. Assim ao jeito do que fez o Valencia, no Mestalla, com o adepto Vicente Navarro. "Ele acompanhava as nossas acções defensivas e ofensivas. Era um espectáculo e acho essa uma iniciativa louvável e digna de aplauso. Espero que se torne realidade", finalizou.