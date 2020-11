Pedro Pelágio inconformado: «Merecíamos mais»

Pedro Pelágio saiu do relvado bastante insatisfeito com a derrota do Marítimo, na receção ao Benfica, explicando que o conjunto insular devia ter pontuado.





"Tentámos por tudo a vitória. Marcámos primeiro, depois sofremos o empate a meio da primeira parte. A segunda parte foi 50/50, tentámos marcar, tal como eles. Mas só eles conseguiram marcar. Tentámos ir atrás do resultado. Não saímos contentes deste jogo. Merecíamos mais", assinalou o médio que já está a pensar no próximo jogo: "Trabalhamos sempre pelos três pontos. Estamos focados já para o proximo jogo com o Farense. É um campeoanto longo e há muitos pontos por ganhar e de certeza que os vamos ganhar".