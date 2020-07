Pedro Sousa pede desculpa por expressão utilizada em entrevista a jogador do Marítimo

Pedro Sousa fez esta quarta-feira um pedido de desculpas público por uma expressão utilizada na entrevista a Nanú, lateral-direito do Marítimo. No programa 'Futebol Total', o diretor do canal 11 questionou o jogador sobre onde ele tinha aprendido a correr assim, referindo-se às duas arrancadas vertiginosas do internacional guineense no jogo com o Benfica. "Não foi a fugir à polícia não?", questionou.





Esclarecimento de Pedro Sousa. pic.twitter.com/6hbnShTqSP — Canal 11 (@Canal_11Oficial) July 1, 2020

"Uma expressão utilizada por mim quando decorria a convera de Nanú desencadeou reações de telespectadores que se sentiram verdadeiramente ofendidos. A essas pessoas, genuinamente, peço desculpa. Esta manhã tive o cuidado de falar com Nanú e com os responsáveis do Marítimo. No seu painel fixo, o 'Futebol Total' não olha a idade, género, cor, credo ou tão pouco a orientação sexual. O nosso único interesse é falar de futebol, de forma positiva e que credibilize o desporto e todos os atletas. São estes valores que defendo e assim continuarei. Ao Nanú a quem agradeço a compreensão e partipação, envio um forte abraço", afirmou no canal 11