Pelágio completa presença em cinco competições

O jovem médio do Marítimo, Pedro Pelágio, ainda com 18 anos, voltou a fazer história ao estrear-se na Liga NOS diante do Portimonense. Foi a quinta competição em que o júnior participou na mesma época, algo inédito no futebol português.

Recorde-se que Pelágio jogou este ano pelos juniores (Campeonato Nacional), equipa de sub-23 (Liga Revelação), equipa B (Campeonato de Portugal) e pela formação A, conforme Record dera conta, mas agora somou uma quinta competição, pois juntou a 1ª Liga à Allianz Cup. Refira-se que o médio junta-se hoje à Seleção Nacional de sub-19, depois de ser chamado por Filipe Ramos ao estágio de observação na Cidade do Futebol.

Entretanto, Petit deve voltar hoje a orientar a equipa no regresso ao trabalho, depois de se ter ausentado no dia anterior à partida com o Portimonense devido ao falecimento do pai. O próximo desafio é no Bessa, curiosamente uma casa que o técnico dos madeirenses conhece bem, onde o objetivo é uma segunda vitória consecutiva, algo que Cláudio Braga conseguiu na 3ª e 4ª jornadas, quando venceu o Chaves e o Aves. Ultrapassado o período negro, o próximo passo é ganhar embalagem para subir na tabela.