Pelágio renova contrato com o Marítimo

Pedro Pelágio renovou esta quinta-feira contrato com o Marítimo por mais cinco temporadas, ficando agora vinculado aos insulares até 2025, segundo anunciou o emblema madeirense no seu site oficial. Formado no clube, o médio de 20 anos estreou-se pela equipa principal na época passada, no encontro da Taça da Liga frente ao Estoril, e desde aí tem sido opção regular, totalizando já 16 jogos disputados.





Em declarações ao site do clube, Pelágio agradeceu o "voto de confiança" e referiu que o objetivo principal é ajudar o Marítimo a chegar aos lugares cimeiros. "É um orgulho representar o maior clube da terra e também é um voto de confiança da direção. Trabalho sempre para estar no melhor patamar possível e só quero agradecer o voto confiança que me foi dado. os meus objetivos passam por fazer de tudo para que a equipa lute pelos lugares, que o Marítimo deve de andar, que são os lugares cimeiros do campeonato, disse.