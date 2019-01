Petit chama Mamadou Traoré e Pedro Mateus para o jogo com o Santa Clara

O médio Mamadou Traoré e o guarda-redes Pedro Mateus integram a convocatória do Marítimo para a partida de sábado diante do Santa Clara, nos Açores, da 18.ª jornada da Liga NOS.A jovem dupla, que tem jogado na equipa B e também nos sub-23, mereceu a confiança do técnico Petit, sendo que Mamadou Traoré já se estreou pelo plantel principal esta época, num jogo da Taça da Liga, em que o Marítimo perdeu com o Estoril, por 1-0.De fora, ficam Bebeto, que cumpre um jogo de suspensão, após ter visto o quinto cartão amarelo no campeonato, e Fabrício, que continua a recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda.O Marítimo, 14.º classificado, com 17 pontos, visita o Santa Clara, nono, com 21, no sábado, com o apito inicial marcado para as 19h30 locais (20h30 em Lisboa).: Charles e Pedro Mateus.: Nanu, Lucas Áfrico, Aloísio Soares, Zainadine e Fábio China.: Mamadou Traoré, Vukovic, Gamboa, Jean Cléber, Pelágio e Correa.: Edgar Costa, Barrera, Ricardo Valente, Rodrigo Pinho e Joel.