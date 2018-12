Petit conta o que disse ao intervalo: «Isto é um jogo de futebol»

Passavam já cinco minutos dos 90 quando Ricardo Valente mostrou nota artística e fez o golo do empate (1-1) em pleno Estádio Marcolino Castro, respondendo ao tento inaugural de Tiago Silva.Petit gostou do que viu da sua equipa na segunda parte e contou o que disse aos seus jogadores depois de uma primeira etapa marcada pela "intranquilidade". "É um ponto, queríamos os três pontos, mas aceita-se pela primeira parte superior do Feirense e pela nossa melhor segunda parte. Na primeira parte houve muita intranquilidade, muitos passes falhados, a nossa equipa estava nervosa. Vocês sabem que o Marítimo vem de um período longo com resultados negativos. Eu disse ao intervalo ‘isto é um jogo de futebol’ e os jogadores começaram a confiar uns nos outros e nos companheiros. Na segunda parte tivemos mais bola e circulação e isso notou-se. No nosso melhor momento o Feirense fez o golo, mas nós acreditámos até ao fim e chegámos ao golo. Este é o ponto que pode ser o clique para os próximos jogos", sustentou o técnico.O treinador insular pediu ainda tempo para cimentar as suas ideias: "Não é em 10 dias que se vai mudar uma forma de jogar por completo. Primeiro há que mudar em termos físicos para a forma que eu quero e depois sim praticar um bom futebol. A trabalhar assim a qualidade vai ser aumentada."