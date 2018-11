Petit: «Espero colocar o Marítimo num lugar que merece»

Petit prometeu "muito trabalho e dedicação" e disse "esperar colocar o Marítimo num lugar que merece" ao ser apresentado como novo treinador da equipa madeirense."Recebi uma chamada do presidente ontem. Fiquei bastante feliz pela oportunidade que me deu para poder representar o Marítimo. Espero ser feliz e que a minha felicidade é a mesma do Marítimo. Prometo muito trabalho e muita dedicação dia a dia jogo a jogo. Espero que os adeptos tenham prazer e alegria em ver a sua equipa a jogar", disse à Marítimo TV.O treinador mostrou-se feliz por estar de volta ao ativo. "É um clube com grande história no futebol português e o maior clube da ilha. É um projeto extremamente importante para mim e espero corresponder às expectativas e à confiança do presidente e juntamente com os jogadores, espero no resto de campeonato colocar o Marítimo num lugar que merece", referiu.Petit mostrou-se convicto que a equipa vai dar a volta à situação negativa. "Uma mensagem de confiança. Fui assim que fui como jogador e como quero ser como treinador. Tenho vindo a fazer um bom percurso e esperamos dar felicidades. Estamos a atravessar um ciclo negativo e esperamos revertê-lo já no sábado, frente ao Vitória de Setúbal, e espero fazer nestes três dias algumas coisas diferentes para poder responder com uma vitória para os nossos adeptos", garantiu."Tenho visto alguns jogos. O Marítimo tem um plantel com alguma qualidade, tem bons jogadores. Nem tudo está mal e, aos poucos, vamos introduzir as minhas ideias que pretendo para a equipa porque acredito claramente que vamos ter sucesso porque o plantel dá condições para sairmos deste ciclo", concluiu.