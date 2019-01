Petit expulsa Correa do treino

Jorge Correa esteve envolvido em vários desentendimentos com os companheiros de equipa no treino de ontem e Petit mandou-o mais cedo para o balneário. Ainda não se sabem quais as consequências deste episódio, mas o médio pode estar em maus lençóis.

Por sua vez, Bebeto, após castigo, vai voltar à defesa do Marítimo e mostra a confiança do grupo no ataque à partida frente ao Rio Ave. "Cada jogo é uma final e este é muito importante para os dois lados. Precisamos do triunfo para continuarmos nesta boa sequência na época", frisa o lateral, de 29 anos, que quer chegar à quarta vitória consecutiva.