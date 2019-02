Petit: «Foi o pior jogo desde que estou aqui»

Petit, treinador do Marítimo, mostrou-se muito insatisfeito com a prestação da sua equipa, derrotada em casa ( 0-1 ) pelo Aves."Faltou tudo. Não era isto que nós queríamos. Disse, na antevisão, que tínhamos de ter vontade e qualidade e, nesses aspetos, não tivemos nada. Entrámos muito intranquilos, muito inseguros, com muitas perdas de bola e, numa perda de bola, deu o golo do Aves, o que nos deixou ainda mais intranquilos. Tentámos mudar ainda na primeira parte, com a saída do Gamboa e a entrada do Rodrigo Pinho, baixando o Correa e a tentar dar mais critério no jogo entrelinhas, mas não tivemos uma oportunidade de golo na primeira parte. Na segunda [parte], tentámos corrigir e dar mais agressividade, mais intensidade e mais qualidade na circulação de bola. A segunda parte também foi muito intranquila, com muitas paragens de jogo. Para uma equipa que quer mais, que quer vencer, tem de trabalhar mais e tem de ter mais qualidade no jogo. Foi muito mau este jogo", apontou o técnico dos insulares."Dou-lhes [aos adeptos] uma palavra por terem comparecido e por nos terem apoiado, mas a equipa não soube fazer o jogo para puxar por eles. No nosso campo, temos de ser mais fortes para os adeptos terem orgulho na equipa. Os jogos estão cada vez mais difíceis. No jogo com o Rio Ave, podíamos ter dado o salto [na classificação] e a equipa quebrou. Fomos a Chaves e fizemos um bom jogo, mas não conseguimos ganhar e hoje foi o pior jogo desde que estou aqui", concluiu.