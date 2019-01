Petit: «Mercado nunca é fácil»

No último dia do mercado de transferências de janeiro, várias perguntas foram colocadas a Petit sobre possíveis alterações no plantel."Estamos a trabalhar com o intuito de poder reforçar, sabendo que o mercado nunca é fácil e há sempre algumas situações em que se pode complicar. Tanto pode entrar como sair, por isso, o treinador tem de estar preparado e focado no jogo de sábado. Se vier, será para acrescentar qualidade e melhorar. Se não vier, estamos preparados para trabalhar com estes jogadores", comentou.