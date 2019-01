Petit quer voltar às vitórias mas alerta para valor do Chaves

O treinador do Marítimo, Petit, disse esta quinta-feira que o objetivo dos insulares passa por regressar aos triunfos, mesmo sabendo das dificuldades na visita ao Desportivo de Chaves, para a 20.ª jornada da Liga NOS.A equipa 'verde rubra' vem de um desaire caseiro com o Rio Ave (2-0) que interrompeu uma série de três vitórias, situação que o técnico espera "retificar" já no encontro de sábado."Era um objetivo nosso dar seguimento aos bons resultados que tínhamos vindo a ter. Não conseguimos e, agora, vamos querer retificar no próximo jogo, que vai ser difícil contra uma equipa que foi buscar uma vitória a Portimão, por isso, trabalhamos com o intuito de conquistar os três pontos e dar um novo ciclo, mas pensando sempre jogo a jogo", referiu Petit, na conferência de imprensa de antevisão da visita a Chaves.Os transmontanos merecem muito cuidado, já que os comandados de Tiago Fernandes perderam apenas um dos últimos cinco jogos e deixaram a lanterna-vermelha, estando agora a três pontos da 'linha de água' e a cinco dos maritimistas."O Chaves tem mudado porque também têm entrado alguns jogadores. Dois alas, que são muito rápidos e muito fortes, e o Costinha à frente dos dois médios. Temos analisado bem o Chaves e queremos estar preparados para que a equipa saiba o que tem de fazer quando começar o jogo", avaliou Petit.O técnico considera a visita a Chaves como "mais uma final", num terreno em que o Marítimo não vence desde a época 1995/96, tendo perdido três vezes e empatado duas desde então, em que procura distanciar-se dos últimos classificados e dar seguimento aos últimos dois triunfos fora.O Marítimo, 12.º classificado com 20 pontos, visita o Desportivo de Chaves, 17.º e penúltimo com 15, no sábado, com o apito inicial marcado para as 15h30.