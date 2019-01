Petit: «Queremos dar continuidade a bom resultado e boa exibição»

O treinador do Marítimo, Petit, disse esta sexta-feira que a formação madeirense está com mais "ânimo" para a deslocação, "especial" para si, de sábado ao terreno do Boavista, da 17.ª jornada da Liga.

O conjunto verde rubro conseguiu na ronda passada regressar aos triunfos, ao derrotar o Portimonense, por 2-1, quatro meses depois, e a vontade é de dar seguimento.

"O ânimo é outro, mas temos de ter consciência de que só conquistámos três pontos. Temos um jogo importante já amanhã [sábado], frente a um adversário difícil, mas queremos dar continuidade a esse bom resultado e boa exibição", destacou Petit, na conferência de imprensa de antevisão do jogo no Porto.

A primeira vitória do Marítimo na 'era' Petit aconteceu sem o técnico presente, pois o pai do antigo internacional português tinha falecido um dia antes, ficando uma mensagem de gratidão pelo apoio recebido.

"Tenho de agradecer por essa onda de solidariedade. Não foi um momento fácil para mim, porque era muito chegado ao meu falecido pai, e quero agradecer à claque, aos jogadores, aos adeptos e por todas as mensagens que recebi. Foi isso que me deu força para continuar e olhar em frente", afirmou.

O adversário que se segue é bem conhecido por Petit, pois iniciou a carreira de jogador nos axadrezados, fez parte da equipa que foi campeã em 2001 e foi também no Boavista que 'pendurou as chuteiras' e que se estreou como treinador.

"É um jogo especial, porque passei lá quase 20 anos. Ganhei muitos títulos na formação e como sénior, mas agora estou deste lado, em que a minha família e os meus adeptos são o Marítimo", avisou.

O Boavista tem vivido sobretudo dos jogos em casa, onde conquistou dez dos 16 pontos somados até ao momento, e ganhou as duas últimas receções (1-0 ao Vitória de Setúbal e 2-0 ao Tondela).

"É uma equipa com qualidade, que fez uma boa exibição no último jogo com o Braga, apesar do resultado [derrota por 1-0], sabendo do apoio dos adeptos, que são o 12.º jogador, no Bessa, mas a equipa está focada para fazer um bom resultado, sabendo que tem de estar nos limites da sua concentração", comentou.

Em relação às contratações já realizadas em janeiro, os brasileiros Douglas Grolli, René e Ruan Teles, Petit prefere abordar o assunto mais à frente, quando os jogadores estiverem mais integrados no plantel, dizendo que os "verdadeiros reforços" são os que vão jogar frente ao Boavista.

O Marítimo, 15.º classificado, com 14 pontos, visita o Boavista, 14.º, com 16, no sábado, com o apito inicial marcado para as 20H30.