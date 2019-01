Petit: «Queremos ultrapassar o Rio Ave»

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

Petit espera um embate complicado com o Rio Ave, na segunda-feira à tarde (17 horas) nos Barreiros, mas tem plena confiança que o Marítimo pode obter a quarta vitória consecutiva na Liga NOS."É um jogo muito importante para nós, daí apelar aos nossos adeptos para estarem presentes. Sei que o horário não é adequado a um jogo de futebol, mas espero o seu sacrifício para serem o 12.º jogador e nos empurrarem para a quarta vitória, sabendo que vamos ter pela frente um adversário com muita qualidade e valores individuais e um coletivo fortes", apontou o técnico dos madeirenses, desvalorizando depois o momento dos vilacondenses: "Isto no futebol muda tudo. Se jogarmos de 3 em 3 dias, passamos de bestiais a bestas e de bestas a bestiais...", notou.Com a saída de Vinícius, Petit está preparado para qualquer estratégia do Rio Ave. "Quando chegou, Daniel Ramos estava a jogar com dois pontas-de-lança, o Vinícius e o Bruno Moreira, dois jogadores abertos e dois médios-centro. Estamos à espera de um Rio Ave tanto num sistema de dois avançados, como num 4x3x3 com jogadores diferentes. O seu ataque é muito forte. Mas, deste lado, também está uma equipa que quer muito essa 4.ª vitória e que joga em sua casa. E queremos ultrapassar o Rio Ave, que está um ponto à nossa frente", sublinhou.