Petit realiza primeiro treino no Marítimo ainda sem contar com Nanu

O treinador português Petit orientou esta quarta-feira pela primeira vez o plantel do Marítimo, numa sessão de trabalho que visa a receção de sábado ao V. Setúbal, em jogo da 11.ª jornada da Liga NOS.Armando Gonçalves Teixeira, mais conhecido por Petit, rendeu esta semana o também português Cláudio Braga, despedido após uma série de maus resultados e que culminou na recente eliminação caseira para a Taça de Portugal diante do Feirense (3-0).Na sessão realizada em Machico, 26 jogadores subiram ao relvado após a primeira palestra com o novo técnico, que foi apresentado hoje.No treino, que demorou 90 minutos, apenas o avançado Nanu esteve ausente, ainda a recuperar de uma lesão no joelho esquerdo.A estreia de Petit à frente dos 'verde rubros', que ocupam o 13.º lugar da Liga NOS com 10 pontos, está marcada para sábado, com a receção, pelas 15:30, ao V. Setúbal, em jogo da 11.ª jornada da prova.