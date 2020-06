Petit reclama 95 mil euros ao Marítimo

Deu entrada, no dia 16, no Tribunal do Trabalho do Funchal, uma ação movida pelo ex-técnico Petit à Marítimo SAD. O agora treinador do Belenenses SAD pede uma verba de 94.655,47 euros, relativa a um ano de contrato – além de prémios – que alega que tinha a cumprir, algo que o presidente Carlos Pereira negou, considerando que o vínculo terminou a 30 de junho de 2019. Recorde-se que Petit chegou a apresentar-se no complexo do clube no início desta temporada, acompanhado do adjunto Filipe Anunciação, já quando Nuno Manta orientava os trabalhos dos insulares.