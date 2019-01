Petit: «São as vitórias que nos dão alento e confiança»

Petit destacou nesta quinta-feira a intenção de continuar o momento positivo dos madeirenses no dérbi insular de sábado nos Açores, com o Santa Clara, a contar para 18.ª jornada da Liga NOS. A formação maritimista inverteu o ciclo extenso de 16 jogos sem ganhar e venceu as duas últimas partidas, tendo conseguido afastar-se dos lugares de despromoção."É importante este ciclo de vitórias, mas estamos a trabalhar jogo a jogo. A equipa está focada no jogo de sábado, em que vamos à procura da terceira vitória, porque são as vitórias que dão alento e confiança. Os jogadores estão muito mais descontraídos, mais entrosados e queremos dar continuidade a esta série", frisou o técnico do Marítimo, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de Ponta Delgada.As deslocações aos Açores para medir forças com o Santa Clara não trazem boas recordações, pois o Marítimo nunca conseguiu vencer, contando dois empates (0-0 em 1999/00 e 2001/02) e duas derrotas (2-1 em 2002/03 e 2009/10, esta última para a Taça de Portugal). Para tentarem inverter este histórico, os madeirenses vão contar com o apoio de mais de 100 adeptos, que vão viajar para torcer pela equipa. "É sempre importante ter o apoio dos nossos adeptos e temos de agradecer o esforço que eles têm feito", referiu Petit, salientando o sacrifício dos apoiantes.O Marítimo vive um bom momento, mas o mesmo não se pode dizer do Santa Clara, que não ganha há três jogos e que, nos jogos em casa, leva seis desaires seguidos. A última vitória aconteceu a 5 de outubro (1-0 frente ao Desportivo de Chaves), mas Petit deixou elogios aos açorianos. "É um adversário difícil, que tem qualidade individual, joga bem em transição, com dois pontas de lança. A equipa tem alguns jogadores com experiência. Trabalhámos alguns pontos fortes e outros que podemos explorar para estarmos preparados no sábado e lutarmos pelos três pontos", referiu.Já com três reforços anunciados, os defesas centrais Douglas Grolli e René e o extremo Ruan Teles, Petit revelou que vão chegar ainda mais caras novas ao plantel em janeiro. "Há alguns setores que temos de reforçar e estamos com os alvos identificados. Faltam alguns pormenores, mas acredito que, no final desta semana ou da próxima, os jogadores possam chegar", afirmou.O Marítimo, 14.º classificado com 17 pontos, visita o Santa Clara, 9.º com 21 pontos, no sábado, com o apito inicial marcado para as 19h30 locais (20h30 em Lisboa).