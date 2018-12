Petit: «Satisfeito com a pressão que metemos no Benfica»

Petit gostou da entrega dos seus jogadores, pese o facto de o Marítimo ter perdido em casa com o Benfica ( 0-1 )."Não estou satisfeito com o resultado mas sim com a coragem e a entrega e pela pressão que metemos no Benfica. Notou-se uma equipa que quis jogar e pressionar, perto das minhas ideias. Na 1.ª parte tivemos duas situações na área que podíamos ter finalizado. Depois com o penálti a equipa baixou um pouco. Não entrámos bem na segunda parte mas com as alterações fomos à procura de outro resultado. O que faltou? os golos, marcar e não sofrer. Não é facil esta situação mas o que se mostrou hoje aumentou as expectativas para Tondela. Estamos à espera de uma vitória para haver um 'cliquezinho'", analisou o treinador dos insulares