Petit: «Soubemos agarrar este ponto»

Petit era um treinador satisfeito com a sua equipa na ressaca do empate a zeros diante do Sporting . Na análise à partida, o técnico do Marítimo enalteceu a entrega dos seus pupilos, considerando que o ponto conseguido foi bastante positivo."Foi um bom resultado, perante uma equipa candidata ao título. Foi uma boa primeira parte da nossa parte, com duas oportunidades claríssimas, uma para nós e outra para o Sporting. Na segunda parte, é normal que o Sporting reagisse. Fez duas substituições ao intervalo e teve mais caudal ofensivo e numa ou outra situação poderia ter feito golo.Tínhamos trabalhado a nossa estratégia para este jogo. Pela atitude dos jogadores e pelo seu comportamento ao logo dos 90 minutos, é um ponto positivo.Neste campeonato, está difícil conquistar pontos. Nos últimos oito jogos, temos quatro vitórias e um empate. Temos de continuar a trabalhar, treino a treino para chegar aos jogos e darmos uma boa resposta.O Charles [guarda-redes do Marítimo] fez uma boa exibição, como todos os outros.Soubemos agarrar este ponto. Já tínhamos demonstrado esta atitude no jogo com o Belenenses, quando mudei alguns jogadores, com o foco e determinação a estarem presentes.O individual só aparece se o coletivo for forte e às vezes, quando não se pode ganhar, não se pode perder. Este ponto é importante para dar continuidade ao nosso trabalho".