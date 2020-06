Pinto da Costa ofereceu coleção sobre Pinga a Carlos Pereira 

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, ofereceu ao seu homólogo do Marítimo Carlos Pereira dois exemplares da emissão filatélica dos CTT que homenageia Artur de Sousa "Pinga", antigo jogador madeirense dos dois clubes.





A cerimónia aconteceu na Tribuna Presidencial do Estádio do Dragão, antes do encontro entre as duas equipas na última quarta-feira. A edição de coleccionador segue, agora, para o Departamento de História e Património do Marítimo e será peça importante no Museu do clube.