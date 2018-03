A decisão de Carlos Pereira afastar Fábio Pacheco dos treinos do Marítimo, com base num erro do jogador no lance do segundo golo do Benfica, está a agitar o balneário. Ontem, antes da sessão de trabalho, na Camacha, o médio solicitou uma reunião à porta fechada com o plantel de forma a garantir aos colegas que sempre deu o máximo pelo clube que representa. Ao que Record apurou, a reação de todos os jogadores e elementos da equipa técnica foi de apoio e solidariedade total já que ninguém questiona o profissionalismo do médio contratado ao V. Setúbal no início da época.

No fundo, trata-se de um jogador com o qual a equipa técnica tem contado e que merece total confiança, pelo que se aguardam os próximos desenvolvimentos, que surgirão hoje com a esperada reunião entre Fábio Pacheco e Carlos Pereira. "Vai ter uma reunião comigo e vamos esclarecer o que houver a esclarecer. Ele não está impedido de treinar, está a aguardar a minha comparência para termos uma conversa e também com a equipa técnica", afirmou o dirigente à saída da Cimeira de Presidentes, em Coimbra.

Ao que apurámos, o grupo quer saber os motivos apresentados por Carlos Pereira para a decisão de afastar Fábio Pacheco, sendo possível que seja tomada uma posição pública de apoio ao colega já que ninguém gostou das críticas do dirigente após a derrota na Luz. Quem não esperou para reagir foi António Araújo, agente do médio. "O Fábio Pacheco nunca pôs em causa o seu nível de profissionalismo, nem o grande homem que é. Isso de colocar em causa a sua continuidade não pode acontecer, porque o jogador nada fez para merecer tal constrangimento", afirmou à RR, acrescentando: "Perderam 5-0 com o Benfica. Mas já não tinham perdido 5-1 com o Sporting? Se tiveram uma tarde menos feliz, culpa-se só um? Tem de se culpar e julgar todos. Se o jogador teve um lance menos bom, os outros não tiveram? Se é para suspender, que se suspenda toda a gente."

Autores: João Manuel Fernandes e Valter Marques