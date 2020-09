Plantel do Marítimo com resultados negativos nos testes à Covid-19

Os testes de despistagem à Covid-19 realizados na quarta-feira ao plantel do Marítimo apresentaram resultados negativos, isto depois dos madeirenses terem disputado um jogo de treino diante do Sporting.





Os dois emblemas defrontaram-se em Alcochete no dia 9 de setembro e, como medida preventiva, face ao surgimento de um elevado números de casos no plantel e elementos do clube leonino, foi realizada uma nova bateria de exames no conjunto verde rubro.Assim, a equipa liderada porLito Vidigal avança para o arranque do campeonato na máxima força, defrontando no domingo, nos Açores, o Santa Clara às 15 horas.