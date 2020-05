Plantel do Marítimo foi testado

Todo o plantel do Marítimo realizou esta manhã o teste à Covid 19, antes do primeiro treino da segunda semana de trabalho. Os exames começaram logo às 8 horas, no complexo do clube em Santo António, e o presidente Carlos Pereira foi o primeiro a dar o exemplo.





A equipa técnica também realizou o teste com zaragatoa, além do staff que acompanha o grupo de trabalho.Terminada a quarentena obrigatória de 14 dias depois de ter regressado, em voo privado, à Madeira, o treinador José Gomes está de regresso ao comando da equipa.