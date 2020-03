Plantel em casa à espera de decisões

O plantel do Marítimo continua confinado em casa a aguardar por decisões da SAD e da equipa técnica liderada por José Gomes. Os jogadores têm um plano de trabalho para cumprir no dia a dia, procurando desta forma minimizar a paragem forçada, à exceção do croata Vukovic, que recupera no seu país de uma cirurgia ao joelho direito.