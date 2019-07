Ponta-de-lança perto e Dyego ainda a render

Está iminente a chegada de um ponta-de-lança ao Marítimo para fazer face à saída de Joel e fechar, para já, o leque de opções ao dispor de Nuno Manta. O técnico conta já com 25 jogadores, incluindo Correa (deve chegar hoje) e Nanú (terminou a presença na CAN), mas haverá naturalmente uma triagem após o estágio no Algarve.

Outro avançado, Dyego Sousa, deverá render mais de 3 milhões de euros ao Marítimo – ficou com 25 por cento dos direitos económicos – no âmbito da transferência para o futebol chinês. Por resolver estão as situações de Lucas Áfrico, Rodrigo Pinho e Gamboa, este a treinar-se com os sub-23 mas com vontade de ficar e esperar por uma oportunidade. Na equipa B está o guardião Rafael Broetto, que esteve cedido ao Varzim.

Entretanto, o governo madeirense deliberou novo contrato-programa para liquidar, em 14 prestações, os 19 milhões de euros assumidos para a conclusão dos Barreiros.