PSP no treino do Marítimo 

A PSP foi chamada ao treino do Marítimo para precaver eventuais distúrbios perante a presença de uma das claques do clube. Os "Fanatics 13" apelaram, pelas redes sociais, à presença no treino dos "verdadeiros maritimistas".





Seja como for, o treino decorre com normalidade, com os adeptos a assistirem do lado de cima do complexo desportivo.O Marítimo vive um momento desportivo delicado antes de receber segunda-feira o FC Porto, pois acumula seis derrotas consecutivas, cinco na Liga.